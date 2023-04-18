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Купить коммерческую недвижимость в demos kozanes, Греция

Козани
6
Гревена
3
Сервия
1
6 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Paleokastro, Греция
Коммерческая 1 комната
Paleokastro, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Предлагается на продажу винодельня, расположенная недалеко от города Козани. Площадь участка…
Коммерческая 1 комнатав demos kozanes, Греция
Коммерческая 1 комната
demos kozanes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,400,000
Продаётся здание площадью 2170 кв.м. в центре города Козани. Шестиэтажное здание состоит из …
Коммерческая 1 комнатав Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната
Гревена, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Двухэтажное помещение владеет площ…
Коммерческая 1 комнатав Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната
Гревена, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 126,000
Продается коммерческое помещение в центре города Гревена. Помещение состоит из двух этажей и…
Коммерческая 1 комнатав Гревена, Греция
Коммерческая 1 комната
Гревена, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается коммерческое помещение общей площадью 1500 кв.м. Здание используется как торговый …
Коммерческая 1 комнатав Сервия, Греция
Коммерческая 1 комната
Сервия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 70,000
Продается здание, состоящее из железобетонного каркаса научастке 3422 кв.м, расположенное в …

Параметры недвижимости в demos kozanes, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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