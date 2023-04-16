Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos kilkis

Купить коммерческую недвижимость в demos kilkis, Греция

Килкис
6
6 объектов найдено
Отель 1 комнатав Platania, Греция
Отель 1 комната
Platania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается отель 1.600 кв.м. на участке площадью 6.500 кв.м., в Северной части Греции. Здание…
Отель 1 комнатав Akritohori, Греция
Отель 1 комната
Akritohori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,500,000
Продается гостиница площадью 1688 кв.м недалеко от города Серрес. На первом этаже гостиницы …
Коммерческая 1 комнатав Koromilia, Греция
Коммерческая 1 комната
Koromilia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается бизнес площадью 3500 кв.м в северной Греции. Недвижимость продается с мебелью. Скл…
Коммерческая 1 комнатав Sevasto, Греция
Коммерческая 1 комната
Sevasto, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается частная ферма в пригороде Салоник. Ферма функционирует как развлекательный центр к…
Коммерческая 1 комнатав demos kilkis, Греция
Коммерческая 1 комната
demos kilkis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается коммерческое помещение площадью 400 кв.м в Северной Греции. Магазин находится на в…
Отель 1 комнатав Ano Poroia, Греция
Отель 1 комната
Ano Poroia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
На продажу выставлен трехзвездочный отель площадью 2500 кв.м, расположенный в районе города …

Параметры недвижимости в demos kilkis, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти