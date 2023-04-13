Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова
  5. demos kerkyras
  6. Офисы

Продажа офисных помещений в demos kerkyras, Греция

Корфу
1
Офис В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 1 комнатав Moles Kalyves, Греция
Отель 1 комната
Moles Kalyves, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,955,782
Продается 4-звездочный отель 4.000 кв.м., расположенный на участке 10.000 кв.м. в Кассандре …
Коммерческаяв периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Коммерческая
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
1 000 м²
€ 397,052
Продается пятиэтажное здание, на стадии строительства. На каждом этаже расположены две кварт…
Отель 105 комнатв Коринос, Греция
Отель 105 комнат
Коринос, Греция
105 Количество комнат Количество этажей 5
Цена по запросу
Продается гостиница в стадии строительства на первой береговой линии курортного городка в ре…
Коммерческая 1 комнатав Dionysiou, Греция
Коммерческая 1 комната
Dionysiou, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 889,554
Продается бизнес площадью 900 кв.м в Халкидиках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость пр…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
350 м²
€ 645,210
Продается гостиница общей площадью 350 кв.м. в популярном курортном поселке Олимпийской Ривь…
Коммерческаяв Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
1 080 м²
€ 545,947
Предлагается на продажу гостиничное здание в северной части острова Эвия, в городке Лутра Ял…
Коммерческая 3 комнатыв периферия Пелопоннес, Греция
Коммерческая 3 комнаты
периферия Пелопоннес, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м²
Цена по запросу
Код недвижимости: 581509 - Дом на продажу в Аргос Центр за € 250.000. Это 127 кв. Дом постро…
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
983 м²
€ 1,707,324
Предлагается на продажу коммерческое помещение общей площядью 983 кв.м в районе Палео - Фали…
Отельв периферия Центральная Македония, Греция
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
730 м²
€ 1,340,051
Продается гостиница в популярном курорте Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница владеет …
Коммерческая 1 комнатав Афины, Греция
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 133,433
Коммерческое помещение расположено в районе Неа Смирни
Коммерческаяв Афины, Греция
Коммерческая
Афины, Греция
659 м²
€ 2,370,401
При покупке одного или более апартаментов, предоставляется рассрочка до 6 месяцев, при услов…
Отель 24 комнатыв Kallithea, Греция
Отель 24 комнаты
Kallithea, Греция
24 Количество комнат Количество этажей 5
Цена по запросу
Продается гостиница в популярном курортном поселке Паралия Катеринис. Гостиница расположена …

Параметры недвижимости в demos kerkyras, Греция

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти