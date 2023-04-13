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Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в demos kerkyras, Греция

Корфу
145
Игуменица
1
30 объектов найдено
Отель 1 комнатав Kokkini, Греция
Отель 1 комната
Kokkini, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,400,000
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
Отель 4 спальнив Agios Gordios, Греция
Отель 4 спальни
Agios Gordios, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
Коммерческая 1 комнатав Скриперон, Греция
Коммерческая 1 комната
Скриперон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м со зданием площадью 160 кв.м. Здание состоит …
Коммерческая 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию действующий бизнес, бар-ресторан на 500 мест. Здание построено в …
Отель 8 спаленв Acharavi, Греция
Отель 8 спален
Acharavi, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается отель площадью 532 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Отель 1 комнатав Analipsi, Греция
Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 2,500,000
В одном из самых популярных поселков о. Корфу продается небольшой комплекс из 14 апартаменто…
Отель 1 комнатав Korakades, Греция
Отель 1 комната
Korakades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
На восточном побережье острова Корфу продаётся мини отель. Расположившись на 7000 кв.м земел…
Отель 12 комнатв Dassia, Греция
Отель 12 комнат
Dassia, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 2
€ 900,000
В восточной части острова Корфу продаётся гостиница состоящая из 12-ти двухкомнатных номеров…
Коммерческая 1 комнатав Kontokali, Греция
Коммерческая 1 комната
Kontokali, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
В элитном районе острова Корфу продаётся помещение под бизнес.Помещения имеет площадь 135 кв…
Отель 1 комнатав Кавос, Греция
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 590,000
Отель расположен на южной стороне острова Корфу, в центре курортного поселка, в 40 км от аэр…
Отель 1 комнатав Agii Deka, Греция
Отель 1 комната
Agii Deka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 480,000
Продается трехэтажное здание под бизнес на острове Корфу. Площадь каждого этажа 200 кв.м на …
Отель 1 комнатав Kato Korakiana, Греция
Отель 1 комната
Kato Korakiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продаётся здание общей площадью 360 кв.м (первый этаж, второй этаж, третий этаж), которое мо…
Отель 1 комнатав Kontokali, Греция
Отель 1 комната
Kontokali, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
На продажу выставлено половина четырех этажных апартаментов, состоящих из семи комнат. Апарт…
Отель 8 спаленв Gardelades, Греция
Отель 8 спален
Gardelades, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Отель 1 комнатав Палеокастрица, Греция
Отель 1 комната
Палеокастрица, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
На продажу выставлены апартаменты, состоящие из четырех квартир, обшей площадью 145 кв.м, ра…
Коммерческая 1 комнатав Kontokali, Греция
Коммерческая 1 комната
Kontokali, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 1000 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на го…
Отель 17 комнатв Kontokali, Греция
Отель 17 комнат
Kontokali, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 3
€ 400,000
На продажу предлагается небольшой апарт-отель, состоящий из двух построек и бассейна (7х15м)…
Отель 1 комнатав Кавос, Греция
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 7 спаленв Gimari, Греция
Отель 7 спален
Gimari, Греция
14 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 630,000
Продается отель площадью 329 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Цокольный …
Отель 1 комнатав Gimari, Греция
Отель 1 комната
Gimari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
На продажу выставлен небольшой комплекс 300 кв.м с живописным видом, состоящий из шести квар…
Отель 12 спаленв Kouspades, Греция
Отель 12 спален
Kouspades, Греция
21 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается отель площадью 480 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Отель 1 комнатав Dassia, Греция
Отель 1 комната
Dassia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
На острове Корфу, в местечке под названием Дасья, на продажу выставлен апарт отель на стадии…
Отель 1 комнатав Agios Gordios, Греция
Отель 1 комната
Agios Gordios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
В одном из самых красивых мест острова Корфу, в деревне под названием Айос Гордиос, на прода…
Отель 1 комнатав Astrakeri, Греция
Отель 1 комната
Astrakeri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 175 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комнатав Kentroma, Греция
Отель 1 комната
Kentroma, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
На продажу выставлен небольшой отель на первой линии моря! Отель расположен на северо-восток…
Коммерческая 1 комнатав Katavolos, Греция
Коммерческая 1 комната
Katavolos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,120,000
На продажу выставлены две квартиры-студии общей площадью 100 кв.м и отдельно стоящий снек-ба…
Отель 1 комнатав Kouspades, Греция
Отель 1 комната
Kouspades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
На юге острова Корфу, в одном из самых популярных мест, продаётся готовый бизнес, который со…
Отель 1 комнатав Kariotiko, Греция
Отель 1 комната
Kariotiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
В районе под названием Кассиопи на продажу выставлен комплекс из четырех домов. 1й дом площа…
Отель 15 комнатв Касьопи, Греция
Отель 15 комнат
Касьопи, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,300,000
В районе под названием Кассиопи, который является одним из самых известных мест на острове К…
Отель 1 комнатав Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Stefanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 800,000
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …

Параметры недвижимости в demos kerkyras, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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