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Купить отель с видом на горы в demos kerkyras, Греция

Корфу
79
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25 объектов найдено
Отель 1 комнатав Kokkini, Греция
Отель 1 комната
Kokkini, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,400,000
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
Отель 4 спальнив Agios Gordios, Греция
Отель 4 спальни
Agios Gordios, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
Отель 8 спаленв Acharavi, Греция
Отель 8 спален
Acharavi, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается отель площадью 532 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Отель 1 комнатав Analipsi, Греция
Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 2,500,000
В одном из самых популярных поселков о. Корфу продается небольшой комплекс из 14 апартаменто…
Отель 1 комнатав Korakades, Греция
Отель 1 комната
Korakades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
На восточном побережье острова Корфу продаётся мини отель. Расположившись на 7000 кв.м земел…
Отель 12 комнатв Dassia, Греция
Отель 12 комнат
Dassia, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 2
€ 900,000
В восточной части острова Корфу продаётся гостиница состоящая из 12-ти двухкомнатных номеров…
Отель 1 комнатав Кавос, Греция
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 590,000
Отель расположен на южной стороне острова Корфу, в центре курортного поселка, в 40 км от аэр…
Отель 1 комнатав Agii Deka, Греция
Отель 1 комната
Agii Deka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 480,000
Продается трехэтажное здание под бизнес на острове Корфу. Площадь каждого этажа 200 кв.м на …
Отель 1 комнатав Kato Korakiana, Греция
Отель 1 комната
Kato Korakiana, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продаётся здание общей площадью 360 кв.м (первый этаж, второй этаж, третий этаж), которое мо…
Отель 1 комнатав Kontokali, Греция
Отель 1 комната
Kontokali, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
На продажу выставлено половина четырех этажных апартаментов, состоящих из семи комнат. Апарт…
Отель 8 спаленв Gardelades, Греция
Отель 8 спален
Gardelades, Греция
11 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается отель площадью 580 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Отель 1 комнатав Палеокастрица, Греция
Отель 1 комната
Палеокастрица, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
На продажу выставлены апартаменты, состоящие из четырех квартир, обшей площадью 145 кв.м, ра…
Отель 17 комнатв Kontokali, Греция
Отель 17 комнат
Kontokali, Греция
17 Количество комнат Количество этажей 3
€ 400,000
На продажу предлагается небольшой апарт-отель, состоящий из двух построек и бассейна (7х15м)…
Отель 1 комнатав Кавос, Греция
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 7 спаленв Gimari, Греция
Отель 7 спален
Gimari, Греция
14 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 630,000
Продается отель площадью 329 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Цокольный …
Отель 1 комнатав Gimari, Греция
Отель 1 комната
Gimari, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
На продажу выставлен небольшой комплекс 300 кв.м с живописным видом, состоящий из шести квар…
Отель 12 спаленв Kouspades, Греция
Отель 12 спален
Kouspades, Греция
21 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается отель площадью 480 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Отель 1 комнатав Dassia, Греция
Отель 1 комната
Dassia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
На острове Корфу, в местечке под названием Дасья, на продажу выставлен апарт отель на стадии…
Отель 1 комнатав Agios Gordios, Греция
Отель 1 комната
Agios Gordios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
В одном из самых красивых мест острова Корфу, в деревне под названием Айос Гордиос, на прода…
Отель 1 комнатав Astrakeri, Греция
Отель 1 комната
Astrakeri, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается отель площадью 175 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комнатав Kentroma, Греция
Отель 1 комната
Kentroma, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,500,000
На продажу выставлен небольшой отель на первой линии моря! Отель расположен на северо-восток…
Отель 1 комнатав Kouspades, Греция
Отель 1 комната
Kouspades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
На юге острова Корфу, в одном из самых популярных мест, продаётся готовый бизнес, который со…
Отель 1 комнатав Kariotiko, Греция
Отель 1 комната
Kariotiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
В районе под названием Кассиопи на продажу выставлен комплекс из четырех домов. 1й дом площа…
Отель 15 комнатв Касьопи, Греция
Отель 15 комнат
Касьопи, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,300,000
В районе под названием Кассиопи, который является одним из самых известных мест на острове К…
Отель 1 комнатав Agios Stefanos, Греция
Отель 1 комната
Agios Stefanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 800,000
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …

Параметры недвижимости в demos kerkyras, Греция

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