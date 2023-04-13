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Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
demos kerkyras
Гостиницы, отели
Купить отель в demos kerkyras, Греция
Корфу
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81 объект найдено
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Отель
Agios Stefanos, Греция
303 м²
3/3 Этаж
€ 560,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 620,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Отель 16 комнат
Кавос, Греция
16 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается отель площадью 385 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью. К недв…
Отель 1 комната
Kokkini, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,400,000
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
Отель 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
Отель 4 спальни
Agios Gordios, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 600,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
Отель 105 комнат
demos kerkyras, Греция
105 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 8,000,000
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
Отель 1 комната
Касьопи, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 1030 кв.м на острове Корфу. Гостиница состоит из трех этажей и …
Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 470,000
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу на живописном острове Корфу. Этот небольшой комп…
Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс на севере острова Корфу, в популярном турист…
Отель 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
На северном побережье острова Корфу, в одном из популярных направлений среди туристов продае…
Отель 40 комнат
Кавос, Греция
40 Количество комнат
Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается красивый прибрежный отель в районе Кавос, на самом юге острова Корфу. Отель состои…
Отель 8 спален
Acharavi, Греция
11 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 390,000
Продается отель площадью 532 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Отель 52 комнаты
Авлиоте, Греция
52 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,700,000
На северо-западе острова Корфу в центре оживленного поселка Айос Стефанос продается гостиниц…
Отель 1 комната
Kontokali, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается отель площадью 950 кв.м в живописном местечке на острове Корфу в районе Кондокали.…
Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 2,500,000
В одном из самых популярных поселков о. Корфу продается небольшой комплекс из 14 апартаменто…
Отель 14 комнат
Episkopiana, Греция
14 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 1030 кв.м в поселке Мораитика на юго-востоке Корфу. Семейные ап…
Отель 1 комната
Скриперон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,350,000
Продаётся гостиница в центре посёлка, в 13 км от столицы острова Керкиры. Двухэтажная гостин…
Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу площадью 400 кв.м на севере живописного острова …
Отель 1 комната
Sidari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс, расположенный на севере острова Корфу. Комп…
Отель 1 комната
Spartilas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
К Вашему вниманию предлагается неоклассический комплекс, с полной конфиденциальностью, распо…
Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
На севере острова Корфу продаётся небольшой отель, состоящий из 17 апартаментов и расположен…
Отель 1 комната
Korakades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,000,000
На восточном побережье острова Корфу продаётся мини отель. Расположившись на 7000 кв.м земел…
Отель 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
К югу от столицы о.Корфу продаются апартаменты 360 кв.м состоящим из 10 номеров, на участке …
Отель 1 комната
Авлиоте, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
На продажу выставлена небольшая гостиница состоящая из 3-х двухкомнатных номеров и 8 студий.…
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
На юге острова Корфу, в самом популярном месте среди европейской молодёжи, продаётся половин…
Отель 12 комнат
Dassia, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 900,000
В восточной части острова Корфу продаётся гостиница состоящая из 12-ти двухкомнатных номеров…
Отель 8 спален
Кавос, Греция
10 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
На юге острова Корфу, в популярном туристическом поселке Кавос, на продажу выставлен коттедж…
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