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Купить коммерческую недвижимость в demos kephallenias, Греция

Ликсурион
1
3 объекта найдено
Отель 1 комнатав Ликсурион, Греция
Отель 1 комната
Ликсурион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагается на продажу фешенебельная гостиница на самом красивом острове Ионического моря. …
Коммерческая 1 комнатав Фискардо, Греция
Коммерческая 1 комната
Фискардо, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается бизнес площадью 89 кв.м в Кефалонии. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон от…
Коммерческая 1 комнатав Фискардо, Греция
Коммерческая 1 комната
Фискардо, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м в Кефалонии. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон от…

Параметры недвижимости в demos kephallenias, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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