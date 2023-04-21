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Магазины в demos kassandras, Греция

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1 объект найдено
Магазин 3 спальни в Chaniotis, Греция
Магазин 3 спальни
Chaniotis, Греция
2 ванных комнат 140 м²
€ 260,000
Код недвижимости: 1-250 - Купить на продажу в Pallini Chaniotis за 260 000 €. Это 140 кв. Ма…
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