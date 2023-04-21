Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos kassandras

Коммерческая недвижимость с видом на море в demos kassandras, Греция

Касандрия
52
55 объектов найдено
Отель 22 спальни в Неа-Скиони, Греция
Отель 22 спальни
Неа-Скиони, Греция
22 Количество комнат 600 м² -1 Этаж
€ 3,500,000
Гостиница состоит из 3 этажей,19 номеров. Номера меблированы, есть оборудованные кухонные уг…
Отель 120 спален в Chaniotis, Греция
Отель 120 спален
Chaniotis, Греция
120 Количество комнат 6 000 м² -1 Этаж
€ 11,700,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 140 WC Площадь: 6000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
Отель 26 спален в Chaniotis, Греция
Отель 26 спален
Chaniotis, Греция
26 Количество комнат 1 250 м² -1 Этаж
€ 4,300,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 26 Помещения, 26 WC Площадь: 1250 m2, 4 Уровни, Хорошее сос…
Отель 18 спален в Polychrono, Греция
Отель 18 спален
Polychrono, Греция
18 Количество комнат 521 м² -1 Этаж
€ 1,500,000
Отель построен в 2000 году на частном отдельном участке и состоит из одного здания общей жил…
Отель в Polychrono, Греция
Отель
Polychrono, Греция
745 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Гостиница 20 WC Площадь: 745 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка, С…
Отель 39 спален в Каландра, Греция
Отель 39 спален
Каландра, Греция
39 Количество комнат 2 000 м² -1 Этаж
€ 3,000,000
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 39 Помещения, 39 Гостиная 39 Кухня 39 Ванная 39 WC Площадь: 2000…
Отель в Kriopigi, Греция
Отель
Kriopigi, Греция
1 000 м² -1 Этаж
€ 2,630,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 48 WC Площадь: 1000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Ск…
Отель 24 спальни в Неа-Скиони, Греция
Отель 24 спальни
Неа-Скиони, Греция
24 Количество комнат 1 500 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Nea Skioni ПРОДАЁТСЯ Гостиница 24 Помещения, 24 Ванная 28 WC Площадь: 1500 m2, 3 Уровни, Н…
Отель в Неа-Скиони, Греция
Отель
Неа-Скиони, Греция
600 м² -1 Этаж
€ 900,000
Продается мини-отель, состоящий из 11 номеров, на западном мысе п-ове Кассандра, в 30 м от м…
Отель в Pefkochori, Греция
Отель
Pefkochori, Греция
1 000 м² -1 Этаж
€ 4,200,000
Площадь всего здания 1000 кв.м вмещает 32 комнату и ресепшн, магазин, продающий сладости, и …
Отель 16 спален в demos kassandras, Греция
Отель 16 спален
demos kassandras, Греция
16 Количество комнат 900 м² -1 Этаж
€ 3,600,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Гостиница 16 Помещения, 16 Кухня 16 Ванная 13 WC Площадь: 900 m2, 3 Уровни, …
Отель 45 спален в Chaniotis, Греция
Отель 45 спален
Chaniotis, Греция
45 Количество комнат 900 м² -1 Этаж
€ 4,500,000
В номерах: телефон, балкон, телевизор, кондиционер, небольшая кухня с холодильником. Все ном…
Отель в demos kassandras, Греция
Отель
demos kassandras, Греция
1 900 м² -1 Этаж
€ 4,000,000
В номерах: телефон, балкон, кондиционер, сигнализация, телевизор, небольшая кухня с холодиль…
Отель в Moles Kalyves, Греция
Отель
Moles Kalyves, Греция
3 970 м² -1 Этаж
€ 5,000,000
В номерах: телефон, балкон, телевизор, кондиционер. Все номера – апартаменты. Обстановка ном…
Отель в Kriopigi, Греция
Отель
Kriopigi, Греция
1 100 м² -1 Этаж
€ 2,600,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 40 WC Площадь: 1 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка, Сад, …
Отель в Chaniotis, Греция
Отель
Chaniotis, Греция
3 200 м² -1 Этаж
€ 3,500,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 82 Ванная Площадь: 3 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
Отель 136 спален в Skala Fourkas, Греция
Отель 136 спален
Skala Fourkas, Греция
136 Количество комнат 8 000 м² -1 Этаж
€ 20,000,000
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 136 Помещения, 136 Ванная Площадь: 8000 m2, 4 Уровни, Хорошее…
Отель 1 комната в Moles Kalyves, Греция
Отель 1 комната
Moles Kalyves, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,000,000
Продается 4-звездочный отель 4.000 кв.м., расположенный на участке 10.000 кв.м. в Кассандре …
Отель 1 комната в Polychrono, Греция
Отель 1 комната
Polychrono, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается отель площадью 270 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Коммерческая 1 комната в Kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
Kallithea, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 235 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Бизнес имеет…
Коммерческая 3 комнаты в Kriopigi, Греция
Коммерческая 3 комнаты
Kriopigi, Греция
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 5,500,000
Продается бизнес площадью 100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Отель 32 комнаты в Pefkochori, Греция
Отель 32 комнаты
Pefkochori, Греция
32 Количество комнат Количество этажей 1
€ 4,200,000
Продается небольшая гостиница на первой линии от моря в популярном курортном поселке на п-ов…
Отель 11 комнат в Agia Paraskevi, Греция
Отель 11 комнат
Agia Paraskevi, Греция
11 Количество комнат Количество этажей 3
€ 400,000
Продается гостиница площадью 450 кв.м на юго-западном мысе п-ова Кассандра-Халкидики. Гостин…
Коммерческая 1 комната в Fourka, Греция
Коммерческая 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продаются два здания на берегу Эгейского моря. Здания сотоят из одного этажа, каждое по 60 к…
Отель 50 комнат в Agia Paraskevi, Греция
Отель 50 комнат
Agia Paraskevi, Греция
50 Количество комнат Количество этажей 4
€ 1,600,000
На полуострове Кассандра, региона Халкидики, продается гостиница площадью 2331 кв.м. Гостини…
Отель 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Отель 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается гостиница на восточном побережье полуострова Халкидики-Кассандра. Общая площадь го…
Отель 1 комната в Polychrono, Греция
Отель 1 комната
Polychrono, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,000,000
Продается жилой комплекс площадью 550 кв.м в центральной части п-ва Кассандра, Халкидики. Ко…
Отель 1 комната в Polychrono, Греция
Отель 1 комната
Polychrono, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Предлагаем на продажу гостиницу в туристическом поселке п-ва Кассандра, состоящую из двух ко…
Коммерческая 1 комната в Fourka, Греция
Коммерческая 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается бизнес площадью 50 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Бизнес имеет …
Отель 1 комната в Fourka, Греция
Отель 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается трех этажное здание площадью 230 кв.м на п-ове Кассандра, Халкидики. Здание состои…
Realting.com
Перейти