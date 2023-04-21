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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
demos kassandras
Коммерческая недвижимость с видом на горы в demos kassandras, Греция
Касандрия
52
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16 объектов найдено
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Отель 1 комната
Pefkochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,750,000
Продается отель площадью 625 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откры…
Отель 50 комнат
Agia Paraskevi, Греция
50 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 1,600,000
На полуострове Кассандра, региона Халкидики, продается гостиница площадью 2331 кв.м. Гостини…
Отель 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 5,500,000
Продается гостиница на восточном побережье полуострова Халкидики-Кассандра. Общая площадь го…
Отель 1 комната
Polychrono, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 1,000,000
Продается жилой комплекс площадью 550 кв.м в центральной части п-ва Кассандра, Халкидики. Ко…
Отель 1 комната
Fourka, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 525,000
Продается трех этажное здание площадью 230 кв.м на п-ове Кассандра, Халкидики. Здание состои…
Отель 1 комната
Pefkochori, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается гостиница площадью 600 кв.м на п-ове Кассандра-Халкидики. Гостиница состоит из 16 …
Отель 16 спален
Kriopigi, Греция
32 Количество комнат
16 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается отель площадью 580 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель располо…
Отель 1 комната
Касандрия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 380,000
Выгодный бизнес - сдача в краткосрочную аренду комнат на п-ове Кассандра, Халкидики. Гостини…
Отель 15 комнат
Неа-Фокея, Греция
15 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 700,000
Продаётся здание площадью 380 кв.м на полуострове Кассандра. Трёхэтажное здание состоит из ш…
Отель 1 комната
Неа-Скиони, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продаётся гостиница на стадии строительства на полуострове Халкидики. Площадь гостиницы сост…
Отель 16 спален
Skala Fourkas, Греция
16 Количество комнат
16 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 400 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Отель располо…
Коммерческая 1 комната
Kriopigi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается бизнес площадью 1100 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон отк…
Коммерческая 1 комната
Неа-Фокея, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается бизнес площадью 315 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Бизнес имеет…
Коммерческая 1 комната
Moles Kalyves, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
Продается бизнес площадью 115 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Коммерческая 1 комната
Палиури, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Продается бизнес площадью 300 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Из окон откр…
Отель 1 комната
Kriopigi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,500,000
На продажу выставлен отель площадью 650 кв.м на п-ове Халкидики. Отель состоит из: - 12 квар…
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