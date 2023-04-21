Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos kassandras
  6. Производственные помещения

Производственные здания с бассейном в demos kassandras, Греция

Касандрия
3
Производство В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Коммерческая
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 046 м²
€ 8,487,461
Предлагается на продажу эксклюзивный бизнес состоящий из 5 автономных вилл с бассейном на ос…
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
372 м²
€ 1,397,935
Предлагается на продажу здание общей площядью 372 квм на участке 1370 квм Здание состоит из …
Инвестиционная 6 спален в Афины, Греция
Инвестиционная 6 спален
Афины, Греция
1 ванных комнат 280 м²
€ 49,926
Код недвижимости: 1416 - ПРОДАЕТСЯ 6 мест, бок о бок Бизнес общей площадью 280 кв.м, 3 уровн…
Отель в Корфу, Греция
Отель
Корфу, Греция
€ 12,066,523
Греция Ионические острова о-в Корфу &nbsp; Отель с пляжем &nb…
Коммерческая в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
Коммерческая
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
390 м²
€ 968,569
Продается бизнес площадью 390 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
265 м²
€ 599,115
Предлагается на продажу объект недвижимости, предназначенный для коммерческого использования…
Коммерческая в Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
1 150 м²
€ 1,298,082
Предлагаем на продажу торговый центр 1150 кв.м расположен в историчискам районе Олимбия Здан…
Коммерческая 1 комната в demos kerkyras, Греция
Коммерческая 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 941,489
Вблизи города Корфу, в районе Гарица на продажу выставлено помещение 270 кв.м. На первом эта…
Коммерческая 1 комната в Sisi, Греция
Коммерческая 1 комната
Sisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 535,162
Продается бизнес-комплекс, требующий ремонта в восточной части Крита! Комплекс состоит из 2 …
Коммерческая 1 комната в Municipal unit of Stavroupoli, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 14,866
Продается коммерческое помещение, в городе Салоники, площадью 45 м². Помещение может фу…
Отель 14 комнат в Episkopiana, Греция
Отель 14 комнат
Episkopiana, Греция
14 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 1030 кв.м в поселке Мораитика на юго-востоке Корфу. Семейные ап…
Коммерческая в Греция, Греция
Коммерческая
Греция, Греция
1 200 м²
€ 798,820
Продается бизнес площадью 1200 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью. …
Realting.com
Перейти