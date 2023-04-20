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Инвестиционная недвижимость в demos kassandras, Греция

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1 объект найдено
Инвестиционная 9 спален в Неа-Скиони, Греция
Инвестиционная 9 спален
Неа-Скиони, Греция
10 ванных комнат 12 000 м²
€ 5,900,000
Код недвижимости: 1 - 10 - Покупка сделки в Pallini Nea Skioni за 5 900 000 €. Это 12000 кв.…
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