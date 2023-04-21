Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. demos kassandras
  6. Гостиницы, отели

Отели с бассейном в demos kassandras, Греция

Касандрия
25
Отель В архив
Очистить
44 объекта найдено
Отель 22 спальни в Неа-Скиони, Греция
Отель 22 спальни
Неа-Скиони, Греция
22 Количество комнат 600 м² -1 Этаж
€ 3,500,000
Гостиница состоит из 3 этажей,19 номеров. Номера меблированы, есть оборудованные кухонные уг…
Отель 24 спальни в Polychrono, Греция
Отель 24 спальни
Polychrono, Греция
24 Количество комнат 1 667 м² -1 Этаж
€ 2,000,000
Продается отель площадью 1400 кв. М на участке 1200 кв.м в центре Полихроно, всего в 80 м от…
Отель в Chaniotis, Греция
Отель
Chaniotis, Греция
4 000 м² -1 Этаж
€ 7,040,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 95 WC Площадь: 4 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Скла…
Отель 120 спален в Chaniotis, Греция
Отель 120 спален
Chaniotis, Греция
120 Количество комнат 6 000 м² -1 Этаж
€ 11,700,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 140 WC Площадь: 6000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
Отель в Chaniotis, Греция
Отель
Chaniotis, Греция
400 м² -1 Этаж
€ 1,200,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 27 WC Площадь: 400 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Ви…
Отель 26 спален в Chaniotis, Греция
Отель 26 спален
Chaniotis, Греция
26 Количество комнат 1 250 м² -1 Этаж
€ 4,300,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 26 Помещения, 26 WC Площадь: 1250 m2, 4 Уровни, Хорошее сос…
Отель 18 спален в Polychrono, Греция
Отель 18 спален
Polychrono, Греция
18 Количество комнат 521 м² -1 Этаж
€ 1,500,000
Отель построен в 2000 году на частном отдельном участке и состоит из одного здания общей жил…
Отель в Polychrono, Греция
Отель
Polychrono, Греция
500 м² -1 Этаж
€ 1,400,000
Первый уровень (полуподвал): 3 двуспальных комнаты, прачечная, кладовая, бытовые помещения. …
Отель в Polychrono, Греция
Отель
Polychrono, Греция
745 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Гостиница 20 WC Площадь: 745 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка, С…
Отель 39 спален в Каландра, Греция
Отель 39 спален
Каландра, Греция
39 Количество комнат 2 000 м² -1 Этаж
€ 3,000,000
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 39 Помещения, 39 Гостиная 39 Кухня 39 Ванная 39 WC Площадь: 2000…
Отель 38 спален в Polychrono, Греция
Отель 38 спален
Polychrono, Греция
38 Количество комнат 1 282 м² -1 Этаж
€ 2,200,000
Первый уровень (подвал 394,24 м2): имеется два трехкомнатных номера, каждый по 24 м2, двухко…
Отель в Kriopigi, Греция
Отель
Kriopigi, Греция
1 000 м² -1 Этаж
€ 2,630,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 48 WC Площадь: 1000 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Ск…
Отель в Pefkochori, Греция
Отель
Pefkochori, Греция
6 500 м² -1 Этаж
€ 6,000,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Гостиница 98 WC Площадь: 6 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Бас…
Отель в Fourka, Греция
Отель
Fourka, Греция
1 500 м² -1 Этаж
€ 6,000,000
Продается действующий отель 2* в Греции на 45 номеров на полуострове Халкидики. Данный объек…
Отель в Chaniotis, Греция
Отель
Chaniotis, Греция
1 800 м² -1 Этаж
€ 3,000,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 60 WC Площадь: 1800 m2, 3 Уровни, Не важно, Автостоянка, Б…
Отель 24 спальни в Неа-Скиони, Греция
Отель 24 спальни
Неа-Скиони, Греция
24 Количество комнат 1 500 м² -1 Этаж
€ 2,500,000
Nea Skioni ПРОДАЁТСЯ Гостиница 24 Помещения, 24 Ванная 28 WC Площадь: 1500 m2, 3 Уровни, Н…
Отель в Неа-Скиони, Греция
Отель
Неа-Скиони, Греция
600 м² -1 Этаж
€ 900,000
Продается мини-отель, состоящий из 11 номеров, на западном мысе п-ове Кассандра, в 30 м от м…
Отель в Pefkochori, Греция
Отель
Pefkochori, Греция
1 000 м² -1 Этаж
€ 4,200,000
Площадь всего здания 1000 кв.м вмещает 32 комнату и ресепшн, магазин, продающий сладости, и …
Отель 16 спален в demos kassandras, Греция
Отель 16 спален
demos kassandras, Греция
16 Количество комнат 900 м² -1 Этаж
€ 3,600,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Гостиница 16 Помещения, 16 Кухня 16 Ванная 13 WC Площадь: 900 m2, 3 Уровни, …
Отель 45 спален в Chaniotis, Греция
Отель 45 спален
Chaniotis, Греция
45 Количество комнат 900 м² -1 Этаж
€ 4,500,000
В номерах: телефон, балкон, телевизор, кондиционер, небольшая кухня с холодильником. Все ном…
Отель в Polychrono, Греция
Отель
Polychrono, Греция
1 650 м² 1 Этаж
€ 3,000,000
Polichrono ПРОДАЁТСЯ Гостиница 4 Ванная 42 WC Площадь: 1 m2, 6 Уровни, Не важно, Бассейн,…
Отель в demos kassandras, Греция
Отель
demos kassandras, Греция
1 900 м² -1 Этаж
€ 4,000,000
В номерах: телефон, балкон, кондиционер, сигнализация, телевизор, небольшая кухня с холодиль…
Отель в Moles Kalyves, Греция
Отель
Moles Kalyves, Греция
3 970 м² -1 Этаж
€ 5,000,000
В номерах: телефон, балкон, телевизор, кондиционер. Все номера – апартаменты. Обстановка ном…
Отель в Skala Fourkas, Греция
Отель
Skala Fourkas, Греция
800 м² -1 Этаж
€ 2,600,000
At the hotel, you will find a great, warm embrace for you and your family or friends. Its sp…
Отель в Kriopigi, Греция
Отель
Kriopigi, Греция
1 100 м² -1 Этаж
€ 2,600,000
Kriopigi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 40 WC Площадь: 1 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка, Сад, …
Отель в demos kassandras, Греция
Отель
demos kassandras, Греция
1 240 м² -1 Этаж
€ 7,500,000
Sani ПРОДАЁТСЯ Гостиница 65 WC Площадь: 1 m2, 3 Уровни, Не важно, Сад, Бассейн, Вид, Код. HP…
Отель в Kallithea, Греция
Отель
Kallithea, Греция
300 м² -1 Этаж
€ 370,000
Kallithea ПРОДАЁТСЯ Гостиница 18 WC Площадь: 300 m2, 3 Уровни, Не важно, Сад, Вид, Код. …
Отель в Chaniotis, Греция
Отель
Chaniotis, Греция
3 200 м² -1 Этаж
€ 3,500,000
Chaniotis ПРОДАЁТСЯ Гостиница 82 Ванная Площадь: 3 m2, 2 Уровни, Не важно, Автостоянка, …
Отель 136 спален в Skala Fourkas, Греция
Отель 136 спален
Skala Fourkas, Греция
136 Количество комнат 8 000 м² -1 Этаж
€ 20,000,000
Poseidi ПРОДАЁТСЯ Гостиница 136 Помещения, 136 Ванная Площадь: 8000 m2, 4 Уровни, Хорошее…
Отель 7 спален в Pefkochori, Греция
Отель 7 спален
Pefkochori, Греция
7 Количество комнат 350 м² -1 Этаж
€ 1,200,000
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Гостиница 7 Помещения, 7 Ванная Площадь: 350 m2, , Новостройка, Авто…
Realting.com
Перейти