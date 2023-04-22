Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Ионические острова
  5. demos ithakes
  6. Гостиницы, отели

Отели в demos ithakes, Греция

Vathy
1
Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 12 спален в Vathy, Греция
Отель 12 спален
Vathy, Греция
12 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается отель площадью 320 кв.м на Ионических островах. Отель расположен на 1уровне. Первы…
Realting.com
Перейти