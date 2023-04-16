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  5. demos istiaias-aidepsou

Купить коммерческую недвижимость с видом на горы в demos istiaias-aidepsou, Греция

Лутра-Эдипсу
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4 объекта найдено
Отель 1 комнатав Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
Отель 1 комнатав Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
Коммерческая 1 комнатав Агиос, Греция
Коммерческая 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 674 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комнатав Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…

Параметры недвижимости в demos istiaias-aidepsou, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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