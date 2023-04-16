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Купить отель с бассейном в demos istiaias-aidepsou, Греция

Лутра-Эдипсу
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1 объект найдено
Отель 33 комнатыв Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты
Лутра-Эдипсу, Греция
33 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,800,000
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…

Параметры недвижимости в demos istiaias-aidepsou, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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