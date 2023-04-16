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Купить коммерческую недвижимость в demos istiaias-aidepsou, Греция

Лутра-Эдипсу
5
11 объектов найдено
Отель 1 комнатав Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Предлагается на продажу гостиница в 100 метрах от море на острове Эвеа. Общая застроенная пл…
Отель 1 комнатав Агиос, Греция
Отель 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Эвия. Гостиница имеет угловое расположение. Из …
Коммерческая 1 комнатав Агиос, Греция
Коммерческая 1 комната
Агиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается бизнес площадью 674 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комнатав Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель площадью 900 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
Коммерческая 1 комнатав Лутра Гиалтрон, Греция
Коммерческая 1 комната
Лутра Гиалтрон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Предлагается на продажу гостиничное здание в северной части острова Эвия, в городке Лутра Ял…
Отель 33 комнатыв Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 33 комнаты
Лутра-Эдипсу, Греция
33 Количество комнат Количество этажей 3
€ 3,800,000
Отель располагается в курортном городе Эдипсос, северной части Эвии. Город известен своими м…
Отель 1 комнатав Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Отель располагается в курортном городе Лутра Эдипсу, известном спа-курорте Эвии. Благодаря с…
Коммерческая 1 комнатав Илия, Греция
Коммерческая 1 комната
Илия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Предлагаем на продажу комплекс на острове Эвия. Это прибрежная зона площадью в 10 соток. К к…
Коммерческая 1 комнатав Ореи, Греция
Коммерческая 1 комната
Ореи, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Предлагается на продажу полудостроеное здание 1.500 кв.м. на участке 800 кв.м. на острове Эв…
Коммерческая 1 комнатав Лутра-Эдипсу, Греция
Коммерческая 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Предлагается на продажу 2-х этажный отель площадью в 390 кв.м в районе Лутра Эдипсос, состоя…
Отель 1 комнатав Лутра-Эдипсу, Греция
Отель 1 комната
Лутра-Эдипсу, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается отель площадью 630 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море. У объект…

Параметры недвижимости в demos istiaias-aidepsou, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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