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Отели с видом на горы в demos eordaias, Греция

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1 объект найдено
Отель 21 комната в Namata, Греция
Отель 21 комната
Namata, Греция
21 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается гостиница в Северной Греции. Гостиница построенна в традиционном стиле, владеет пл…
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