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Коммерческая недвижимость с видом на горы в demos edessas, Греция

Эдеса
12
Аридея
3
6 объектов найдено
Отель 8 спален в Лутраки, Греция
Отель 8 спален
Лутраки, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 1
€ 580,000
Отель 40 комнат в Agios Athanasios, Греция
Отель 40 комнат
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 40
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Отель 1 комната в Agios Athanasios, Греция
Отель 1 комната
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,500,000
Коммерческая 1 комната в Орма, Греция
Коммерческая 1 комната
Орма, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Коммерческая 1 комната в Орма, Греция
Коммерческая 1 комната
Орма, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 550,000
Коммерческая 4 комнаты в Neos Agios Athanasios, Греция
Коммерческая 4 комнаты
Neos Agios Athanasios, Греция
Комнаты 4
Количество этажей 1
€ 250,000
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