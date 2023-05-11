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Отели в demos edessas, Греция

Эдеса
4
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4 объекта найдено
Отель 8 спален в Лутраки, Греция
Отель 8 спален
Лутраки, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 1
€ 580,000
Отель 14 комнат в Samari, Греция
Отель 14 комнат
Samari, Греция
Комнаты 14
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Отель 40 комнат в Agios Athanasios, Греция
Отель 40 комнат
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 40
Количество этажей 3
€ 2,500,000
Отель 1 комната в Agios Athanasios, Греция
Отель 1 комната
Agios Athanasios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,500,000
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