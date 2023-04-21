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Коммерческая недвижимость с видом на море в demos diou - olympou, Греция

Карица
7
2 объекта найдено
Отель 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
Коммерческая 3 спальни в demos diou - olympou, Греция
Коммерческая 3 спальни
demos diou - olympou, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается бизнес площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
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