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Отели в demos diou - olympou, Греция

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5 объектов найдено
Отель 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается четырехзвездочная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 34…
Отель 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 930 кв.м в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница с…
Отель 22 комнаты в Nei Pori, Греция
Отель 22 комнаты
Nei Pori, Греция
22 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается отель в небольшом, но очень красивом курорном городке Олимпийской Ривьеры. Номерно…
Отель 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
Отель 15 комнат в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 15 комнат
Neos Panteleimonas, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 4
€ 630,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница вл…
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