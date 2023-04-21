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Коммерческая недвижимость в demos diou - olympou, Греция

Карица
7
16 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 250,000
Продается коммерческое здание площадью 306 кв.м., в городе Катерини. Здание располагает мага…
Коммерческая 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Коммерческая 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес, ресторан-кафе бар на первой береговой линии в Регионе Олимпийской Ривьеры.…
Отель 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается четырехзвездочная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница состоит из 34…
Отель 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 930 кв.м в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехэтажная гостиница с…
Коммерческая 1 комната в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Здание находится недалеко от центра города. На протяжении 20 лет 50% территории обьекта сдае…
Отель 22 комнаты в Nei Pori, Греция
Отель 22 комнаты
Nei Pori, Греция
22 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается отель в небольшом, но очень красивом курорном городке Олимпийской Ривьеры. Номерно…
Отель 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается гостиница площадью 455 кв.м. в одном из чудеснейших уголков Пиерии. Территория при…
Коммерческая 3 спальни в demos diou - olympou, Греция
Коммерческая 3 спальни
demos diou - olympou, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается бизнес площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается вид на море, …
Коммерческая 1 комната в Neos Panteleimonas, Греция
Коммерческая 1 комната
Neos Panteleimonas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается помещение под бизнес площадью 90 кв.м. Помещение расположено на центральной улице …
Коммерческая 1 комната в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается пятиэтажное здание общей площадью 525 кв.м. Здание находится в столице региона Оли…
Коммерческая 1 комната в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 580,000
Продается торговое помещение на центральной площади города Катерини. Помещение владеет общей…
Коммерческая 1 комната в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается коммерческое помещение состоящее из магазина на первом этаже площадью 150 кв.м. и …
Коммерческая 8 комнат в Nei Pori, Греция
Коммерческая 8 комнат
Nei Pori, Греция
8 Количество комнат Количество этажей 2
€ 250,000
Продается бизнес в регионе Олимпийской Ривьеры. Биснес состоит из 2 этажей и располагает 2 к…
Отель 15 комнат в Neos Panteleimonas, Греция
Отель 15 комнат
Neos Panteleimonas, Греция
15 Количество комнат Количество этажей 4
€ 630,000
Продается гостиница в туристическом поселке Олимпийской Ривьеры. Четырехэтажная гостиница вл…
Коммерческая 1 комната в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 35,000
Продается офисное помещение площадью 30 кв.м. в центре города Катерини. Помещение расположен…
Коммерческая 1 комната в Nea Efesos, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается коммерческое помещение площадью 289 кв.м. недалеко от центра города Катерини. Обье…
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