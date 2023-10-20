Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Греция
  4. Муниципалитет Дельты
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Муниципалитет Дельты, Греция

Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель 4 спальни с видом на город в Municipality of Athens, Греция
Отель 4 спальни с видом на город
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается здание площадью 300 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€1,04 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings в Municipality of Agios Ioannis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings
Municipality of Agios Ioannis, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 300 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. Недвижи…
€4,29 млн
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
Площадь 82 м²
Продается коммерческое помещение 82 кв м в районе Кассандру. В настоящее время работает как …
€546,165
Коммерческая 1 комната с furnishings в Olynthos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Olynthos, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажное помещение 300 кв.м, между п-ми Ситонии и Кассандры для коммерческой эк…
€449,066
Отель 1 комната с furnishings в Platania, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Platania, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 600 м²
Количество этажей 1
Продается отель 1.600 кв.м. на участке площадью 6.500 кв.м., в Северной части Греции. Здание…
€197,991
Коммерческая 1 комната с furnishings в Афины, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Афины, Греция
Комнаты 1
Площадь 475 м²
Количество этажей 1
Продается четырехэтажное здание в южной части Афин, в районе Аргируполи. На цокольном этаже …
€848,236
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
Площадь 4 726 м²
В продаже отель площадью 4726 кв.м на Крите. Отель состоит из 41junior сюиты, простых сюит и…
€8,94 млн
Коммерческая 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 230 кв.м в Салониках
€159,668
Отель 20 комнат с furnishings в Megali Volvi, Греция
Отель 20 комнат с furnishings
Megali Volvi, Греция
Комнаты 20
Площадь 480 м²
Количество этажей 4
Продается гостиница площадью 480 кв.м. недалеко от живописного города Салоники. Гостиница со…
€692,967
Коммерческая в периферия Центральная Македония, Греция
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
В одном из престижных районов города, в непосредственной близости от крупнейшего торгового ц…
€2,98 млн
Коммерческая в Municipality of Athens, Греция
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
Площадь 400 м²
Предлагаются на продажу 4 инвестиционных апартамента общей площядью в 400 кв.м в центре Афин…
€1,09 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Fryni, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Fryni, Греция
Комнаты 1
Площадь 262 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 262 кв.м на Ионических островах. Из окон открывается вид на море, …
€449,066
Realting.com
Перейти