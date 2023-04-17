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Купить коммерческую недвижимость в demos delta, Греция

Municipal Unit of Echedoros
1
1 объект найдено
Коммерческая 1 комнатав demos delta, Греция
Коммерческая 1 комната
demos delta, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается бизнес площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Недвижимость продается с ме…

Параметры недвижимости в demos delta, Греция

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с бассейном
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