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Коммерческая недвижимость в demos delphon, Греция

Municipal Unit of Amfissa
2
Амфиса
2
Municipal Unit of Delphi
1
Municipal Unit of Parnassos
1
4 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в biniane, Греция
Коммерческая 1 комната
biniane, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается бизнес площадью 1200 кв.м в центральной Греции. Недвижимость продается с мебелью. …
Коммерческая 1 комната в demos delphon, Греция
Коммерческая 1 комната
demos delphon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 560,000
Предлагается на продажу часть жилого комплекса, который состоит из 5 таунхаусов. Квадратура …
Отель 1 комната в biniane, Греция
Отель 1 комната
biniane, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Предлагается на продажу Гостиница 1.260 кв.м в местечке Амфиса.Гостиница состоит из:Четырех …
Отель 1 комната в Эпталофос, Греция
Отель 1 комната
Эпталофос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 870,000
Предлагается на продажу гостиница 510 кв.м на земельном участке 10.000 кв.м. Гостиница состо…
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