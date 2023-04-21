ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Магазин
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
demos chalkideon
Магазины
Магазины с бассейном в demos chalkideon, Греция
Халкис
1
Магазин
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Drapetsona, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 594,625
Недостроеноое инвестиционное здание1.170 квм на участке 550 кв.м в районе Керацины, недалеко…
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
457 м²
€ 1,068,422
Предлагается на продажу четырёхэтажное коммерческое здание, площадью в 457 кв.м. Первый этаж…
Отель 24 спальни
Polychrono, Греция
24 Количество комнат
1 667 м²
-1 Этаж
€ 1,997,050
Продается отель площадью 1400 кв. М на участке 1200 кв.м в центре Полихроно, всего в 80 м от…
Отель
периферия Крит, Греция
800 м²
€ 848,746
Продается отель площадью 800 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на горы. Недвижим…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
7 700 м²
€ 1,198,230
Продается коммерческое помещения площадью 7700 кв.м с собственным земельным участком 8000 кв…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 406,327
Предлагается на продажу два помещения общей площадью 209 кв.м в районе Маруси. Есть возможно…
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 173,432
Предлагаем на продажу коммерческое помешенные с одной квартирой в туристическом поселке, на …
Коммерческая
Municipality of Athens, Греция
150 м²
€ 1,068,422
Предлагается на продажу коммерческой помещение площадью в 150 кв.м. Данное помещение предназ…
Коммерческая 1 комната
Халандри, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 297,312
Предлагается на продажу коммерческое помещение в районе Холаргос. Обект ранее использовался …
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 59,462
Продается бизнес площадью 38 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Коммерческое п…
Отель 1 комната
Kriopigi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,741,757
Продается отель площадью 1385 кв. Он состоит из 45 номеров. Отельарендуется управляющей комп…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
200 м²
€ 494,270
Продается коммерческое помещение в самом центре города Ираклион, на Крите. Помещениерасполож…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты