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Коммерческая недвижимость с видом на море в demos chalkideon, Греция

Халкис
26
Неа-Артаки
4
Амаринтос
3
Василикон
3
Аливерион
1
Эретрия
1
7 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в demos chalkideon, Греция
Коммерческая 1 комната
demos chalkideon, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Предлагается на продажу здание, которое на данный момент находится в стадии строительства. З…
Коммерческая 1 комната в Ано Вафия, Греция
Коммерческая 1 комната
Ано Вафия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Гостиница расположена в Амаринфосе – прибрежном поселке острова Эвия. Расположен в 30 …
Коммерческая 1 комната в Филла, Греция
Коммерческая 1 комната
Филла, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Здание недостроено. На данном этапе строительства оно разделено на две квартиры и один таунх…
Коммерческая 1 комната в Агиос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната
Агиос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается бизнес площадью 614 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комната в Эретрия, Греция
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Коммерческая 1 комната в Паралия Авлида, Греция
Коммерческая 1 комната
Паралия Авлида, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида.4-этажная вилла 1200 кв.м. с большим…
Отель 1 комната в Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
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