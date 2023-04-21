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Отели с видом на горы в demos chalkideon, Греция

Халкис
3
Амаринтос
1
Неа-Артаки
1
Эретрия
1
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2 объекта найдено
Отель 1 комната в Эретрия, Греция
Отель 1 комната
Эретрия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
Отель 1 комната в Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
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