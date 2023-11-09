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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Вольви, Греция

1 объект найдено
Отель 1 комната с furnishings в Vaiochori, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Vaiochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 450 кв.м. недалеко от живописного города Кавала. Гостиница сост…
€750,000
Realting.com
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