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Коммерческая недвижимость с видом на море в demos aristotele, Греция

Иерисос
16
14 объектов найдено
Отель 16 комнат в Иерисос, Греция
Отель 16 комнат
Иерисос, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Отель 1 комната в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель 14 комнат в Пиргадикия, Греция
Отель 14 комнат
Пиргадикия, Греция
Комнаты 14
Количество этажей 2
€ 1,700,000
Отель 23 комнаты в Пиргадикия, Греция
Отель 23 комнаты
Пиргадикия, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 3
€ 1,950,000
Отель 1 комната в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 620,000
Отель 1 комната в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Коммерческая 1 комната в Иерисос, Греция
Коммерческая 1 комната
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Отель 1 комната в Пиргадикия, Греция
Отель 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 900,000
Отель 1 комната в Nautilus, Греция
Отель 1 комната
Nautilus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 700,000
Отель 1 комната в Уранополис, Греция
Отель 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Коммерческая 1 комната в Nea Roda, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Отель 1 комната в Иерисос, Греция
Отель 1 комната
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Коммерческая 1 комната в Уранополис, Греция
Коммерческая 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Коммерческая 1 комната в Иерисос, Греция
Коммерческая 1 комната
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
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