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  5. demos aristotele

Коммерческая недвижимость в demos aristotele, Греция

Иерисос
16
27 объектов найдено
Отель 10 комнат в Ammouliani, Греция
Отель 10 комнат
Ammouliani, Греция
Комнаты 10
Площадь 350 м²
Этаж 3
€ 850,000
Отель в Пиргадикия, Греция
Отель
Пиргадикия, Греция
Площадь 600 м²
€ 1,950,000
Отель 16 комнат в Иерисос, Греция
Отель 16 комнат
Иерисос, Греция
Комнаты 16
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Отель 9 спален в Ammouliani, Греция
Отель 9 спален
Ammouliani, Греция
Количество спален 9
Площадь 350 м²
€ 850,000
Отель 24 комнаты в Иерисос, Греция
Отель 24 комнаты
Иерисос, Греция
Комнаты 24
Количество этажей 2
Цена по запросу
Отель 1 комната в Иерисос, Греция
Отель 1 комната
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель 6 комнат в Иерисос, Греция
Отель 6 комнат
Иерисос, Греция
Комнаты 6
Количество этажей 3
Цена по запросу
Отель 1 комната в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната в Nea Roda, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 1,200,000
Коммерческая 10 комнат в Пиргадикия, Греция
Коммерческая 10 комнат
Пиргадикия, Греция
Комнаты 10
Количество этажей 2
€ 320,000
Коммерческая 2 спальни в Иерисос, Греция
Коммерческая 2 спальни
Иерисос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 350,000
Коммерческая 2 комнаты в Иерисос, Греция
Коммерческая 2 комнаты
Иерисос, Греция
Комнаты 2
Количество этажей 3
€ 750,000
Отель 14 комнат в Пиргадикия, Греция
Отель 14 комнат
Пиргадикия, Греция
Комнаты 14
Количество этажей 2
€ 1,700,000
Отель 23 комнаты в Пиргадикия, Греция
Отель 23 комнаты
Пиргадикия, Греция
Комнаты 23
Количество этажей 3
€ 1,950,000
Коммерческая 1 комната в Gomati, Греция
Коммерческая 1 комната
Gomati, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Коммерческая 1 комната в Иерисос, Греция
Коммерческая 1 комната
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
Отель 1 комната в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 620,000
Отель 1 комната в Nea Roda, Греция
Отель 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Коммерческая 1 комната в Иерисос, Греция
Коммерческая 1 комната
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Отель 1 комната в Пиргадикия, Греция
Отель 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 900,000
Отель 1 комната в Nautilus, Греция
Отель 1 комната
Nautilus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 2
€ 700,000
Отель 1 комната в Уранополис, Греция
Отель 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Коммерческая 1 комната в Nea Roda, Греция
Коммерческая 1 комната
Nea Roda, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Коммерческая 1 комната в Пиргадикия, Греция
Коммерческая 1 комната
Пиргадикия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 750,000
Отель 1 комната в Иерисос, Греция
Отель 1 комната
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,000,000
Коммерческая 1 комната в Уранополис, Греция
Коммерческая 1 комната
Уранополис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Коммерческая 1 комната в Иерисос, Греция
Коммерческая 1 комната
Иерисос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,100,000
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