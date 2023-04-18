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Купить коммерческую недвижимость в demos amphikleias - elateias, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комнатав demos amphikleias - elateias, Греция
Коммерческая 1 комната
demos amphikleias - elateias, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Предлагается на продажу коттеджный комплекс, состоящий из пяти недостроенных коттеджей. Четы…
Отель 1 комнатав Амфиклия, Греция
Отель 1 комната
Амфиклия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Гостиничный комплекс находится в районе Фтиотида, у подножия горы Парнассос, в небольшом мес…

Параметры недвижимости в demos amphikleias - elateias, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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