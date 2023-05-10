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Коммерческая недвижимость с бассейном в периферийная единица Коринфия, Греция

Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
18
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
15
Municipality of Corinth
8
Лутракион
5
Municipality of Xylokastro and Evrostina
4
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
3
Municipal Unit of Assos - Lechaio
3
Коринф
3
3 объекта найдено
Отель 1 комната в koroneia, Греция
Отель 1 комната
koroneia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 700,000
Коммерческая 1 комната в kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 38,000
Коммерческая 2 спальни в Lykoporia, Греция
Коммерческая 2 спальни
Lykoporia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 620,000
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