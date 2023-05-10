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Коммерческая недвижимость с видом на море в периферийная единица Коринфия, Греция

Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi
18
Municipal Unit of Loutraki - Perachora
15
Municipality of Corinth
8
Лутракион
5
Municipality of Xylokastro and Evrostina
4
Municipal Unit of Agioi Theodoroi
3
Municipal Unit of Assos - Lechaio
3
Коринф
3
16 объектов найдено
Отель 1 комната в Айи-Теодори, Греция
Отель 1 комната
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Отель 5 спален в Перахора, Греция
Отель 5 спален
Перахора, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Отель 1 комната в Pisia, Греция
Отель 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Коммерческая 1 комната в Agia Sotira, Греция
Коммерческая 1 комната
Agia Sotira, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,060,000
Коммерческая 1 комната в Pisia, Греция
Коммерческая 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Коммерческая 2 спальни в kallithea, Греция
Коммерческая 2 спальни
kallithea, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 2,130,000
Коммерческая 1 комната в kallithea, Греция
Коммерческая 1 комната
kallithea, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Коммерческая 12 спален в kato dimenio, Греция
Коммерческая 12 спален
kato dimenio, Греция
Комнаты 15
Кол-во ванных комнат 8
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Коммерческая 1 комната в Лутракион, Греция
Коммерческая 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 900,000
Отель 1 комната в Лутракион, Греция
Отель 1 комната
Лутракион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 6,000,000
Отель 1 комната в Kato Assos, Греция
Отель 1 комната
Kato Assos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Коммерческая 1 комната в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,890,000
Отель 16 спален в Lecheo, Греция
Отель 16 спален
Lecheo, Греция
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 14
Количество этажей 1
€ 850,000
Коммерческая 1 комната в Галатаки, Греция
Коммерческая 1 комната
Галатаки, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 4
€ 500,000
Коммерческая 1 комната в Айи-Теодори, Греция
Коммерческая 1 комната
Айи-Теодори, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Коммерческая 1 комната в Pisia, Греция
Коммерческая 1 комната
Pisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 150,000
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