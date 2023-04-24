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Коммерческая недвижимость с видом на море в Коринф, Греция

2 объекта найдено
Коммерческая 1 комната в Municipality of Corinth, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,890,000
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, …
Отель 16 спален в Lecheo, Греция
Отель 16 спален
Lecheo, Греция
30 Количество комнат 14 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается отель площадью 980 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Отель расположен на 2уровнях. Цо…
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