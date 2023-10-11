ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Другое
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Греция
Коринф
Other
Коммерческая недвижимость с видом на море в Коринф, Греция
коммерческая недвижимость
3
Другое
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната с furnishings
Перея, Греция
1
196 м²
1
Продается квартира 114 кв.м. на этаже и коммерческие помещения 30 кв. и 52 кв.м. на первом э…
€239,675
Рекомендовать
Коммерческая с видом на город
периферия Крит, Греция
108 м²
Продаются два коммерческих помещения на острове Крит, площадью 108 кв.м. на первом этаже зда…
€296,880
Рекомендовать
Коммерческая
Греция, Греция
10 500 м²
Здание промышленного назначения, построенные из бетона, состоящее из главного здания 8500 ме…
€3,96 млн
Рекомендовать
Офис 1 спальня
Афины, Греция
1
27 м²
Код недвижимости: 1394 - ПРОДАЕТСЯ 1 Место, рядом с офисом общей площадью 27 кв.м, на 1-м эт…
€29,965
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Касандрия, Греция
1
600 м²
1
Продается бизнес площадью 600 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Недвижимость…
€189,743
Рекомендовать
Коммерческая
sikelianou, Греция
208 м²
Property Code: 1513 - FOR SALE Side to side Building of total surface 208 sq.m, on the Gr…
€198,770
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
129 м²
1
Продаётся коммерческое помещение в центре города Салоники, помещение находится в оживлённном…
€479,350
Рекомендовать
Коммерческая
периферия Центральная Македония, Греция
190 м²
Продается коммерческое помещение в самом центральном месте в районе Плагиари в пригороде Сал…
€356,256
Рекомендовать
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ano Volos, Греция
1
612 м²
1
Продается помещение площадью 612 кв.м. всего в 50 метрах от прекрасного песчаного пляжа.Поме…
€1,10 млн
Рекомендовать
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Tsepelovo, Греция
1
370 м²
1
Продается бутик-отель в районе Янина в Эпире. Площадь отеля составляет 370 кв.м, номерной фо…
€1,09 млн
Рекомендовать
Коммерческая с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Греция, Греция
580 м²
Предлагается на продажу комплекс из 14 квартир в порту Херсониссос. Комплекс площадью 580 кв…
€1,68 млн
Рекомендовать
Коммерческая 2 комнаты с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
2
400 м²
1
Продается бизнес площадью 400 кв.м на острове Эвия. Недвижимость продается с мебелью. Продаю…
€220,701
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL