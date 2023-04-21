ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Пелопоннес
Municipality of Corinth
Производственные помещения
Производственные здания с видом на море в Коринф, Греция
Производство
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 126,853
Продается бизнес площадью 140 кв.м в Афинах. Бизнес имеет угловое расположение. Из окон откр…
Коммерческая 1 комната
Nea Chrani, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 168,477
Продается коммерческое помещение в пригородном районе города Катерини. Помещение владеет пло…
Коммерческая 1 комната
Gournes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,387,458
Продается здание общей площадью 475 кв.м в районе Ираклиона. Трехэтажное здание состоит из в…
Отель 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 746,467
На полуострове Кассандра продается гостиница состоящая из 10 отдельных квартир. В кварртирах…
Производство
Tripotamos, Греция
6 030 м²
€ 130,000
Ref: 156 - Tinos SALE Land with an area of 6030 sqm, Stunning views to the port and the Aege…
Коммерческая 1 комната
Nea Efesos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 574,804
Продается торговое помещение на центральной площади города Катерини. Помещение владеет общей…
Коммерческая 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 683,818
Предлагается к продаже недостроенный бизнес из 6 квартир в космополитической Элунде, Крит.Би…
Коммерческая 1 комната
периферия Центральная Македония, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 54,507
Продается бизнес площадью 50 кв.м в Салониках.плюс подвальное помещение 142 кв. м. В одном и…
Коммерческая 1 комната
Греция, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 247,760
На продажу предлагается двухэтажное здание в Петралоне. Первый этаж состоит из 3 магазинов, …
Коммерческая 1 комната
Kordelio - Evosmos Municipality, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 138,746
Продается бизнес площадью 88 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Stavroupoli, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 366,685
Здание площадью 400 кв.м., расположенное в центральной части Ставрополи, находится в непосре…
Коммерческая 1 комната
Agii Anargyri, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 634,266
Бизнес находится в поселке Агиос Эмилианос муниципалитета Порто Хели. На участке построено 1…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты