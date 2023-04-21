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Производственные здания в Коринф, Греция

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1 объект найдено
Производство в Municipality of Corinth, Греция
Производство
Municipality of Corinth, Греция
10 000 м²
€ 250,000
Код недвижимости. 1555 - Agricaltural Corinth FOR SALE. Размер: 10000 кв.м, цена 250.000 € К…
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