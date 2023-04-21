Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
  4. периферия Пелопоннес
  5. Municipality of Corinth
  6. Гостиницы, отели

Отели с видом на горы в Коринф, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 16 спален в Lecheo, Греция
Отель 16 спален
Lecheo, Греция
30 Количество комнат 14 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается отель площадью 980 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Отель расположен на 2уровнях. Цо…
Realting.com
Перейти