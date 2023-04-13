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Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
demos kerkyras
Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Корфу, Греция
Игуменица
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48 объектов найдено
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Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 620,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Коммерческая 1 комната
Spartilas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 650,000
Продается бизнес площадью 268 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. Недвиж…
Отель 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
Отель 4 спальни
Agios Gordios, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 600,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
Коммерческая 1 комната
Скриперон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м со зданием площадью 160 кв.м. Здание состоит …
Коммерческая 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию действующий бизнес, бар-ресторан на 500 мест. Здание построено в …
Отель 1 комната
Касьопи, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 1030 кв.м на острове Корфу. Гостиница состоит из трех этажей и …
Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс на севере острова Корфу, в популярном турист…
Отель 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
На северном побережье острова Корфу, в одном из популярных направлений среди туристов продае…
Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 4
€ 2,500,000
В одном из самых популярных поселков о. Корфу продается небольшой комплекс из 14 апартаменто…
Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу площадью 400 кв.м на севере живописного острова …
Отель 1 комната
Korakades, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,000,000
На восточном побережье острова Корфу продаётся мини отель. Расположившись на 7000 кв.м земел…
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 130,000
На юге острова Корфу, в самом популярном месте среди европейской молодёжи, продаётся половин…
Отель 12 комнат
Dassia, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 900,000
В восточной части острова Корфу продаётся гостиница состоящая из 12-ти двухкомнатных номеров…
Отель 8 спален
Кавос, Греция
10 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 270,000
На юге острова Корфу, в популярном туристическом поселке Кавос, на продажу выставлен коттедж…
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 590,000
Отель расположен на южной стороне острова Корфу, в центре курортного поселка, в 40 км от аэр…
Отель 1 комната
Agii Deka, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 480,000
Продается трехэтажное здание под бизнес на острове Корфу. Площадь каждого этажа 200 кв.м на …
Отель 1 комната
Kontokali, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,300,000
На продажу выставлено половина четырех этажных апартаментов, состоящих из семи комнат. Апарт…
Коммерческая 1 комната
Agios Gordios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 430,000
С одной сторогы постройки находится жилое помещение плошадью в 50 кв.м и с другой стороны на…
Отель 1 комната
Dassia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Продается отель площадью 500 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Коммерческая 1 комната
Kontokali, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается бизнес площадью 1000 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на го…
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
На юге острова Корфу, в самом популярном месте среди европейской молодёжи, продаётся половин…
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы…
Отель 7 спален
Gimari, Греция
14 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 630,000
Продается отель площадью 329 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Цокольный …
Отель 1 комната
Gimari, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
На продажу выставлен небольшой комплекс 300 кв.м с живописным видом, состоящий из шести квар…
Отель 12 спален
Kouspades, Греция
21 Количество комнат
8 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,350,000
Продается отель площадью 480 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Коммерческая 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Вблизи города Корфу, в районе Гарица на продажу выставлено помещение 270 кв.м. На первом эта…
Коммерческая 1 комната
Kontokali, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
В известном местечке под названием Кондокали, на продажу выставлено помещение площадью 280 к…
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