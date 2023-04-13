ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Отель
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
demos kerkyras
Гостиницы, отели
Купить отель с бассейном в Корфу, Греция
Отель
Очистить
19 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Отель 1 комната
Kokkini, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,400,000
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
Отель 1 комната
Касьопи, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
Отель 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Отель 52 комнаты
Авлиоте, Греция
52 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,700,000
На северо-западе острова Корфу в центре оживленного поселка Айос Стефанос продается гостиниц…
Отель 1 комната
Скриперон, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,350,000
Продаётся гостиница в центре посёлка, в 13 км от столицы острова Керкиры. Двухэтажная гостин…
Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу площадью 400 кв.м на севере живописного острова …
Отель 1 комната
Авлиоте, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
На продажу выставлена небольшая гостиница состоящая из 3-х двухкомнатных номеров и 8 студий.…
Отель 12 комнат
Dassia, Греция
12 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 900,000
В восточной части острова Корфу продаётся гостиница состоящая из 12-ти двухкомнатных номеров…
Отель 1 комната
Souleika, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается отель площадью 200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на лес. Недвижим…
Отель 1 комната
Episkopiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
На продажу выставлены апартаменты, которые состоят из восьми комнат. Располагаются они в дер…
Отель 17 комнат
Кавос, Греция
17 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается отель на самом юге острова Корфу, в одном из самых известных и популярных мест сре…
Отель 17 комнат
Kontokali, Греция
17 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 400,000
На продажу предлагается небольшой апарт-отель, состоящий из двух построек и бассейна (7х15м)…
Отель 1 комната
Agios Gordios, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,700,000
В одном из самых красивых мест острова Корфу, в деревне под названием Айос Гордиос, на прода…
Отель 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Отель расположен в районе Агиос Георгиос Аргирадон на юго-западе острова и имеет в общей сло…
Отель 7 комнат
Livadi, Греция
7 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 600,000
Предлагается на продажуАпарт-отель площадью 385 кв.м в Сидари на севере острова Корфу. Этот …
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается отель площадью 1280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на гор…
Отель 1 комната
Afionas, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 580,000
Продается отель площадью 700 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Отель 1 комната
Agios Stefanos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 800,000
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
Отель 1 комната
Ipsos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,800,000
На продажу выставлен Апарт-отель 2.000 кв.м, расположенный на пляже Ипсос на северо-восточно…
Параметры недвижимости в Корфу, Греция
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты