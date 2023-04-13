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Купить ресторан в периферийная единица Керкира, Греция

demos kerkyras
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Корфу
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафев Acharavi, Греция
Ресторан, кафе
Acharavi, Греция
700 м² 2/2 Этаж
€ 1,600,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция

недорогая
элитное
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