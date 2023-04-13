ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
Офисы
Продажа офисных помещений в периферийная единица Керкира, Греция
demos kerkyras
1
Корфу
1
Офис
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
450 м²
€ 744,473
Продается гостиница площадью 450 кв.м. недалеко от живописного города Кавала. Гостиница сост…
Коммерческая
Греция, Греция
70 м²
€ 1,284,911
Продается бизнес площадью 70 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
Коммерческая 1 комната
gerakine, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 59,304
Продается помещение под бизнес. Помещение расположено на центральной дороге, напротив крупно…
Коммерческая 5 спален
Kallithea, Греция
2 ванных комнат
200 м²
€ 385,906
Код недвижимости: 4-591 - Здание на продажу в Kassandra Kallithea за € 400.000. Это 200 кв. …
Коммерческая 2 комнаты
Иерисос, Греция
2 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 741,295
Продаются шесть квартир в живописном, туристическом посёлке полуострова Афон. Квартиры, площ…
Отель
Крит, Греция
17 000 м²
€ 2,702,814
Греция остров Крит Отель с пляжем Отель 3*** в критском сти…
Коммерческая
периферия Крит, Греция
540 м²
€ 942,999
Предлагается на продажу бизнес арендованных комнат в Херсониссосе, Крит. Бизнес 540m² н…
Коммерческая 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 573,268
Предлагается на продажу 2-х этажное здание состоящие из 4 квартир площадью в 286 кв.м Из за …
Коммерческая 1 комната
Ялиссос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,087,233
Продается 3-этажное здание 1300 кв.м, состоящее из 11 двух-комнатных квартир и из 14 одно-ко…
Отель
периферия Центральная Македония, Греция
585 м²
€ 317,642
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница в регионе Олимпийской Ривьеры. Гостиница наход…
Отель
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
300 м²
€ 397,052
На продажу предлагается небольшой апарт-отель, состоящий из двух построек и бассейна (7х15м)…
Отель
Афины, Греция
580 м²
€ 1,439,314
We offer for sale a 5-storey hotel with an area of 580 sq.m. consisting of 10 luxury apart…
Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты