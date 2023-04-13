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Продажа офисных помещений в периферийная единица Керкира, Греция

demos kerkyras
1
Корфу
1
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1 объект найдено
Офисв Acharavi, Греция
Офис
Acharavi, Греция
366 м² 2/2 Этаж
€ 860,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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