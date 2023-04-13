ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Магазин
Другое
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Производство
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии
периферия Ионические острова
Производственные помещения
Купить производственное здание с видом на море в периферийная единица Керкира, Греция
demos kerkyras
1
Игуменица
1
Корфу
1
Производство
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая
Афины, Греция
918 м²
€ 1,191,156
Предлагается на продажу 6-и этажное здание расположенное в районе (METAKSOURGEIO). Живой и о…
Отель
периферия Крит, Греция
750 м²
€ 394,369
Продается отель площадью 750 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью
Коммерческая
периферия Крит, Греция
462 м²
€ 375,589
Инвестиционная недвижимость на продажу с лицензией на заправку в центральном месте префектур…
Склад 2 комнаты
периферия Аттика, Греция
2 Количество комнат
260 м²
€ 645,210
Продается в Латее, Ахарнес, Афины - Запад, за 650.000 € ( Листинг № 1379 ). Еще одна собстве…
Коммерческая 1 комната
Паралия Агия Аннас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,866,340
Предлагается на продажу кемпинг на острове Эвия, недалеко от пляжа Агиа Анна в северной част…
Коммерческая 1 комната
Municipal unit of Efkarpia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 72,153
Продаётся коммерческое помещение площадью 125 кв.м в районе Салоники, пригодное как для испо…
Отель
Греция, Греция
390 м²
€ 744,473
Продаётся мини отель площадью 390 кв.м, на земельном участке площадью 2.000 кв.м. Первый эта…
Коммерческая 9 комнат
Elatochori, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 444,777
Продается бизнес, 3 идентичных коттеджа в регионе Олимпийской Ривьеры. Трехэтажные коттеджи …
Коммерческая 3 комнаты
Коринф, Греция
3 Количество комнат
3 ванных комнат
135 м²
Цена по запросу
Property Code: 581755 - House FOR SALE in Loutraki-Perachora Isthmia for €450.000 . This 135…
Коммерческая
Афины, Греция
600 м²
€ 496,315
Продается бизнес площадью 600 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Из окон открывается великолепны…
Отель 1 комната
Kato Korakiana, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 446,684
Продаётся здание общей площадью 360 кв.м (первый этаж, второй этаж, третий этаж), которое мо…
Коммерческая
Афины, Греция
1 726 м²
€ 1,240,788
Предлагается на продажу коммерческое здание общей площадью в 1.725 кв.м Здание состоит из : …
Параметры недвижимости в периферийная единица Керкира, Греция
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты