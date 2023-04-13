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Купить коммерческую недвижимость в Корфу, Греция

Игуменица
1
145 объектов найдено
Офисв Acharavi, Греция
Офис
Acharavi, Греция
366 м² 2/2 Этаж
€ 860,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коммерческая 1 комнатав Kato Agios Markos, Греция
Коммерческая 1 комната
Kato Agios Markos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
For Sale 4 apartments which function as accommodation for rent.The apartments are located in…
Отельв Agios Stefanos, Греция
Отель
Agios Stefanos, Греция
303 м² 3/3 Этаж
€ 560,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отель 1 комнатав Кавос, Греция
Отель 1 комната
Кавос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 620,000
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
Отель 16 комнатв Кавос, Греция
Отель 16 комнат
Кавос, Греция
16 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается отель площадью 385 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебелью. К недв…
Коммерческая 1 комнатав Spartilas, Греция
Коммерческая 1 комната
Spartilas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается бизнес площадью 268 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. Недвиж…
Отель 1 комнатав Kokkini, Греция
Отель 1 комната
Kokkini, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,400,000
На продажу выставлена гостиница в районе Коккини, в западно-центральной части о.Корфу с вели…
Коммерческаяв Kokkini, Греция
Коммерческая
Kokkini, Греция
525 м² 2/2 Этаж
€ 800,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Ресторан, кафев Acharavi, Греция
Ресторан, кафе
Acharavi, Греция
700 м² 2/2 Этаж
€ 1,600,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Отель 1 комнатав Айос-Георгиос, Греция
Отель 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается отель площадью 1200 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объе…
Отель 4 спальнив Agios Gordios, Греция
Отель 4 спальни
Agios Gordios, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 600,000
Продается отель площадью 260 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 2уровнях. Первый эта…
Отель 105 комнатв demos kerkyras, Греция
Отель 105 комнат
demos kerkyras, Греция
105 Количество комнат Количество этажей 1
€ 8,000,000
Продается отель площадью 3863 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на город. У объ…
Коммерческая 1 комнатав Скриперон, Греция
Коммерческая 1 комната
Скриперон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 2400 кв.м со зданием площадью 160 кв.м. Здание состоит …
Производствов Игуменица, Греция
Производство
Игуменица, Греция
249 000 м²
€ 200,000
Ref: 1137 - НАЦИОНАЛЬНАЯ ДОРОГА IGOUMENITSIS Preveza-Igoumenitsa SALE Общая площадь земли 24…
Коммерческая 1 комнатав Agios Dimitrios, Греция
Коммерческая 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию действующий бизнес, бар-ресторан на 500 мест. Здание построено в …
Отель 1 комнатав Касьопи, Греция
Отель 1 комната
Касьопи, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На севере острова Корфу, на первой береговой линии продаётся коттедж, состоящий из 3 этажей,…
Отель 1 комнатав Analipsi, Греция
Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается гостиница площадью 1030 кв.м на острове Корфу. Гостиница состоит из трех этажей и …
Отель 1 комнатав Peroulades, Греция
Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Предлагаем Вашему вниманию уютную гостиницу на живописном острове Корфу. Этот небольшой комп…
Отель 1 комнатав Acharavi, Греция
Отель 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Предлагаем вашему вниманию гостиничный комплекс на севере острова Корфу, в популярном турист…
Коммерческая 1 комнатав Kompitsi, Греция
Коммерческая 1 комната
Kompitsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На востоке острова Корфу, в районе Кондоялос, продаётся здание 400 кв.м, состоящее из 9 студ…
Отель 1 комнатав demos kerkyras, Греция
Отель 1 комната
demos kerkyras, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
В 3,5 км от столицы острова Корфу, продаётся роскошная гостиница. Расположившись в одном из …
Отель 1 комнатав Peroulades, Греция
Отель 1 комната
Peroulades, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
На северном побережье острова Корфу, в одном из популярных направлений среди туристов продае…
Отель 40 комнатв Кавос, Греция
Отель 40 комнат
Кавос, Греция
40 Количество комнат Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается красивый прибрежный отель в районе Кавос, на самом юге острова Корфу. Отель состои…
Отель 8 спаленв Acharavi, Греция
Отель 8 спален
Acharavi, Греция
11 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается отель площадью 532 кв.м на острове Корфу. Отель расположен на 3уровнях. Первый эта…
Коммерческая 1 комнатав Benitses, Греция
Коммерческая 1 комната
Benitses, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается бизнес площадью 110 кв.м на острове Корфу
Коммерческая 1 комнатав Скриперон, Греция
Коммерческая 1 комната
Скриперон, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
На острове Корфу продаются два помещения площадью 22.44 кв.м и 27 кв.м. Цена 95.000 и 100.00…
Отель 52 комнатыв Авлиоте, Греция
Отель 52 комнаты
Авлиоте, Греция
52 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
На северо-западе острова Корфу в центре оживленного поселка Айос Стефанос продается гостиниц…
Коммерческая 1 комнатав Acharavi, Греция
Коммерческая 1 комната
Acharavi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продаются два помещения на цокольном этаже в популярном поселке на о.Корфу. Помещения имеют …
Отель 1 комнатав Kontokali, Греция
Отель 1 комната
Kontokali, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается отель площадью 950 кв.м в живописном местечке на острове Корфу в районе Кондокали.…
Отель 1 комнатав Analipsi, Греция
Отель 1 комната
Analipsi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 4
€ 2,500,000
В одном из самых популярных поселков о. Корфу продается небольшой комплекс из 14 апартаменто…

Параметры недвижимости в Корфу, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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