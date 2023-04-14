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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Pylaia - Chortiatis
Офисы
Продажа офисных помещений в Chortiatis Municipal Unit, Греция
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Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция
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