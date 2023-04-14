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Продажа офисных помещений в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Chortiatis
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1 объект найдено
Офис 7 спаленв Chortiatis, Греция
Офис 7 спален
Chortiatis, Греция
3 ванных комнат
€ 370,000
Center ПРОДАЁТСЯ Здание под офис 7 Помещения, 2 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 622 m2, …

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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