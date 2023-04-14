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Купить коммерческую недвижимость в Chortiatis Municipal Unit, Греция

Asvestochori
8
Chortiatis
1
Filyro
1
11 объектов найдено
Коммерческая 1 комнатав Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Consists of: Ground floor: 280 sq.mGround floor: 70 sq.m (Apartment)First Floor: 138sq.m (Apartment)
Офис 7 спаленв Chortiatis, Греция
Офис 7 спален
Chortiatis, Греция
3 ванных комнат
€ 370,000
Center ПРОДАЁТСЯ Здание под офис 7 Помещения, 2 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 622 m2, …
Коммерческая 1 комнатав Filyro, Греция
Коммерческая 1 комната
Filyro, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается магазин 70 кв.м в городе Салоники. Также в этом здании продаются офисы, площадью 1…
Коммерческая 1 комнатав Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается бизнес площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
Коммерческая 1 комнатав Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается помещение под магазин, площадью 42 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
Коммерческая 1 комнатав Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается помещение под магазин, площадью 305 кв. м. по 1.000.000 евро. Бизнес расположен на…
Коммерческая 1 комнатав Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,970,000
Продается помещение под бизнес, которое состоится из четырёх магазинах общей площадью 636 кв…
Коммерческая 1 комнатав Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 275,000
Продается помещение под магазин, площадью 79 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
Коммерческая 1 комнатав Asvestochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Asvestochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается коммерческое помещение площадью 410 кв.м в Салониках. Помещение сдано в аренду в д…
Коммерческая 1 комнатав Asvestochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Asvestochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продаётся коммерческое помещение, которое состоит из двух помещений. В данный момент оба пом…
Коммерческая 1 комнатав Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Здание для продажи состоит из 1 апартамент, 1 магазин и парковки

Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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